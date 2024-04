Juif, français, de gauche... dans le désordre

Né à Sarcelles de parents sépharades exilés d'Algérie et de Tunisie, de culture et de langue françaises, attaché à Israël et à l'idée d'un " foyer juif ", humaniste engagé contre tous les racismes, je fais partie de cette génération qui a vu ses repères exploser. C'est l'échec des accords d'Oslo et la politique israélienne de plus en plus agressive à l'égard des Palestiniens qui ont profondément bouleversé la coexistence intérieure de ces identités. Comment dès lors articuler mon identité juive et mon identité de gauche, attachée à l'émancipation des peuples ? Comment être juif et français, attaché à une certaine conception de la république, fondée sur l'égalité ? A ces complexités s'ajoutent la menace renouvelée de l'antisémitisme et la nécessité d'appréhender les causes de son surgissement, y compris lorsque ces haines émanent de celles et ceux qui se réclament, comme je le fais, de la gauche décoloniale, ou lorsque les antisémites d'hier af ? chent un philosémitisme de façade au détriment des musulmans, devenus l'ennemi commun d'une partie de la communauté juive et, plus largement, française. Contre tous ces vents contraires, cet ouvrage a pour but de montrer la possibilité de réarticuler cet écheveau d'identités - juif attaché à Israël, de gauche à l'émancipation des peuples, français à l'égalité entre toutes et tous -, seul à même de lutter contre tous les racismes.