Hongera Afrika. Le décollage par la culture et le sursaut néopanafricain

Hongera Afrika décrit un sursaut de la jeunesse africaine à travers la bonne compréhension de son histoire qui éclaire sur le passé et le présent afin d'apporter des solutions durables, pérennes sur les maux qui rongent l'Afrique depuis des décennies. Ce livre ne cherche pas à trop idéaliser la culture comme remède miracle à tout, mais évoque son caractère de magnanimité, au sens de "vertu poussant à agir, pour réaliser ou incarner un idéal" , "de bienveillance, de grandeur, de générosité" . En ce temps de réveil de la jeunesse africaine, cherchant à relever le défi de son époque et réussir la construction de nos sociétés, la nouvelle génération africaine a besoin plus que jamais de la compréhension de l'histoire et de la valeur de la culture du continent. Une richesse culturelle africaine fondée sur le sens du respect, l'éthique, l'amour du prochain, l'intégrité, la loyauté, la solidarité... qui représente un patrimoine à sauvegarder et à perpétuer. Ceci dit, qu'il est temps de cesser de regarder notre culture avec suspicion car elle est la source de nos réussites et son incompréhension et sa perversion notre abîme car tout est dans la culture.