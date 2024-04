Jacques L. Opangault 1907-1978. De la colonie à la République. L’action politique

Dans un style dépouillé, pour mieux faire connaître le climat des années de décolonisation au Moyen-Congo, Elie Mavoungou dépeint le portrait et l'action politique de Jacques Ludovic Opangault, Vice-Président de la première République du Congo, et de celle d'autres principales personnalités politiques dont l'abbé Fulbert Youlou et Jean Félix-Tchicaya. Trois noms, trois personnages et trois styles différents qui marquent l'histoire politique des premières années du Congo pré-indépendant. Amis d'un jour, adversaires de toujours mais jamais ennemis. Cet essai biographique analyse les réalités ethniques congolaises qui imprègnent aujourd'hui encore, la pensée politique des Congolais, au défi d'une démocratie balbutiante.