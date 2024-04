Vaincre le narcissisme. Un voyage de résilience et de guérison

A travers ce témoignage, plongez au coeur de deux histoires aux côtés de pervers narcissiques, révélant la terrifiante emprise qu'ils peuvent exercer au sein d'une relation. L'auteur lève le voile sur les stratégies habiles qu'ils utilisent pour asservir leurs victimes : le gaslighting, la projection, le dénigrement constant, et la dévalorisation. Elle partage ses pensées les plus intimes, nous permettant de ressentir l'effritement de son estime de soi et la confusion qui l'envahit. Ce livre est un avertissement sur les dangers des pervers narcissiques dans toutes les sphères de la vie. Mais c'est aussi un récit inspirant de résilience. Une lecture essentielle pour quiconque a connu une telle emprise, que ce soit en amour ou en amitié.