Passion généalogie

Que diriez-vous si vous appreniez que votre cher oncle Raoul a été l'un des derniers modèles de Van Gogh ? Que vous aviez sans le savoir un frère au Canada ? Ou que le métier que vous avez choisi était curieusement celui de la grand-mère que vous n'avez pas connue ? Ces mystères de nos histoires familiales, Murièle Ochoa-Gadaut les a toujours traqués. Elle en a même fait sa spécialité professionnelle : l'enquête généalogique. Avec passion, et humour aussi, elle nous entraîne dans sa chasse, sur les traces d'un aïeul escroc de haut vol, d'une demi-soeur dont on n'a que le prénom ou d'une mère biologique à qui l'on doit parler. Car si la généalogie s'emploie à éclairer le passé, c'est bien pour aider le présent. Et ses découvertes ont le pouvoir de transformer des vies. Tout comme le besoin d'en savoir plus sur ses racines n'est jamais anodin, on est chaque fois surpris par le résultat des enquêtes. Ce témoignage en est la preuve !