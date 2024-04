Questionner Dieu

Dans la Bible, Dieu nous interroge sans cesse : Adam, Caïn, Abraham, Moïse, et tant d'autres répondent à ses questions. Mais nous, sommes-nous en droit d'interroger Dieu à notre tour ? Et si oui, comment ? La relation entre Dieu et l'humanité n'est pas une relation de soumission passive et donc sans questionnement. C'est avec brio que deux frères dominicains, Timothy Radcliffe, ancien maître de l'Ordre, et Lukasz Popko, bibliste, le prouvent. Oui, affirment-ils dans cet ouvrage préfacé par le pape François, il nous faut apprendre à interroger Dieu. Nous en avons non seulement le droit, mais même le devoir, car notre relation avec le Seigneur est une rencontre qui passe précisément par le questionnement mutuel, une conversation qui s'avère indispensable, surtout en ces temps incertains où l'Eglise s'interroge sur la manière d'être fidèle à Dieu. Un dialogue éclairant, vivifiant et magnifiquement illustré. Ancien maître de l'ordre des Prêcheurs, Timothy Radcliffe est mondialement reconnu pour ses prises de position ouvertes sur notre époque. Il est l'auteur de best-sellers internationaux, dont Je vous appelle amis. Dominicain polonais et chercheur, Lukasz Popko enseigne l'Ancien Testament à l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem. Traduit de l'anglais par Benoît Gautier