Le Club du Calmar Géant Tome 2 : L'île des pirates

La redoutable Collectionneuse a encore frappé : cette fois, ce sont des enfants qu'elle a kidnappés et retient prisonniers ! Ni une ni deux, Ursula, Jay, Max et Jennie, les jeunes membres du Club du Calmar Géant, sautent à bord de leur sous-marin et foncent vers l'île des Pirates. Mais il leur faudra traverser la mer des Tentacules Venimeux, et trouver un moyen de s'introduire dans la forteresse réputée impénétrable de leur ennemie.