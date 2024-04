Le management interculturel. Comprendre la diversité culturelle pour mieux manager les équipes

Si la globalisation des marchés a pu nourrir l'illusion d'un monde sans frontières, les différences culturelles existent encore au sein des équipes et des organisations. Dans ce contexte, le manager se doit d'appréhender les différentes cultures de ses collaborateurs, de reconnaître et déjouer les pièges de relations parfois complexes et d'adapter son management en conséquence. Mais qu'est-ce qu'une équipe multiculturelle ? De quelle façon la manager ? Comment identifier, susciter et développer une compétence interculturelle personnelle et organisationnelle ? Qu'est-ce qu'une transformation culturelle ? De double nationalité franco-brésilienne, l'autrice vous propose des outils de gestion pour vous aider à optimiser votre dimension interculturelle, celles de vos équipes et de votre organisation. Actualisé au regard des études les plus récentes, rédigé dans un style simple et accessible à tous, cet ouvrage vous permettra de transformer les différences culturelles en véritables ressources pour votre organisation de travail.