Les carnets de l'apothicaire - Enquêtes à la cour T05

La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut... Mao Mao est revenue au palais en tant que servante personnelle du beau Jinshi. Son quotidien n'est pas de tout repos, car les événements inexpliqués s'enchaînent, comme lorsqu'elle travaillait à la Cour intérieure. A la suite de l'entrée en scène de Lacan, un haut gradé de l'armée excentrique et sournois, il lui faudra cette fois-ci résoudre le mystère de l'étrange testament laissé par un orfèvre, fournisseur officiel du palais, à ses trois fils ! Minoji Kurata, scénariste et dessinatrice de Assassin's Creed - Blade of Shao Jun, nous propose une superbe et passionnante adaptation du roman officiel Les Carnets de l'Apothicaire !