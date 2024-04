Une histoire de résilience face à la tragédie vécue par toute une communauté En cette soirée d'octobre 1966, dans la petite municipalité de Dorion, Marguerite Lalonde, 17 ans, échappe de justesse à un terrible accident d'autobus qui coûte la vie à 19 de ses camarades de classe. Une tragédie qui marque le Québec tout entier. Jusqu'alors heureuse et pleine d'entrain, Marguerite est envahie par la tristesse. Elle remet même en question ses projets d'avenir et quitte les bancs d'école. Contre l'avis de tous, espérant guérir ses blessures, elle fuit sa ville natale, abandonne sa meilleure amie et se réfugie chez sa grande soeur à Valleyfield. Ce désir de renouveau ne se fera pas sans difficulté, mais elle découvrira rapidement que la vie lui réserve bien des surprises et que l'amour n'est jamais bien loin, surtout lorsque l'on fait confiance au destin. Au-delà de l'amour et des amitiés, c'est toute la solidarité d'une communauté et la force des liens familiaux qui permettront à la jeune Marguerite de retrouver son chemin.