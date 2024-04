50 exercices pour pratiquer les runes. Découvrir la magie des Vikings

A travers cet ouvrage, vous pourrez vous initier aux runes, découvrir et comprendre les runes une à une, connaitre les méthodes de tirage, apprendre à les interpréter, savoir comment les fabriquer vous-mêmes et les rendre opératives, mais aussi apprendre à construire des talismans de protection, de souhait, de guérison, de relation aux esprits... Vous allez donc vous relier à un égrégore de forces puissantes, vous mettre à l'écoute de la voix de vos ancêtres, et vous sensibiliser aux mondes magiques et invisibles liés à cet oracle depuis plus de 2000 ans ! L'école de l'arbre de vie, de l'Yggdrasil, vous attend. Faites-en votre confident, votre ami éternel, votre enseignant de vie