Happy of the End - Tome 02

Après la pire des rencontres, Chihiro n'a nulle part où aller. Il s'installe chez Haoren, et leur vie commune commence. Mais au milieu de ces déménagements répétés, comme s'il fuyait quelque chose, Haoren commence à lui montrer ses sentiments... A mesure que leurs coeurs se rapprochent, leur contact devient de plus en plus doux... Les deux hommes confirment leurs sentiments l'un pour l'autre, et pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ils ont des rencards au cinéma, se donnent des cadeaux... Ils passent leurs journées ensemble dans une atmosphère paisible, comme des "amoureux ordinaires". Puis un jour, un homme, Maya, apparaît dans leur vie. Haoren ne peut cacher son désarroi face à l'homme qu'il a tenté de fuir toute sa vie...