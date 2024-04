Du ghetto au podium. Le développement personnel en action - Une vie transformée

Cet ouvrage est le témoignage d'un parcours de vie. L'auteur raconte tout d'abord son enfance dans une famille camerounaise sans moyens. Ensuite, il explique son exil et son arrivée en Guinée avec ses expériences dans ce pays d'adoption. Cet ouvrage relate son cheminement intellectuel, personnel et professionnel. C'est un témoignage poignant d'une vie transformée grâce à une rencontre, un recueil et la découverte du Développement personnel. L'auteur se forme, lit, étudie et adapte ces théories pour la jeunesse guinéenne. Il passe donc d'une vie issue de la misère d'un quartier de Douala, à un poste influent dans les universités de Conakry, c'est-à-dire pour lui, du Ghetto au Podium.