Chaleurs d’Oran

Et si l'Algérie s'était émancipée de la France sans violence ? Cette uchronie nous emmène en 2024 dans la fictive fédération d'Algérie qui est l'un des pays les plus prospères du globe. Sous l'oeil d'un Etat omniprésent, toutes les communautés y vivent dans le confort moderne. De l'autre côté de la Méditerranée, la vieille Europe s'autodétruit : guerre, nationalisme et crise économique sont les ingrédients de ce naufrage. Les exilés fuient le Vieux Continent à la recherche d'une vie meilleure au sein de l'Algérie. Cet afflux nourrit le populisme et cristallise les haines. L'Algérie vivrait-elle ses derniers instants de paix ?