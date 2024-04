Vivre avec un ado : mode d'emploi. Guide pratique pour comprendre et accompagner nos jeunes

Comment accompagner son adolescent pendant cette période difficile de grand changement ? Comment conserver la communication sans paraitre envahissant ? Comment établir les limites entre règles et libertés ? Etre le parent d'un adolescent n'est pas toujours facile. Cet ouvrage a pour but d'accompagner le parent démuni dans les défis du quotidien. Ce livre se penche d'abord sur les grandes étapes du développement de l'adolescence et les plus grands défis auxquels le jeune se confronte. La deuxième partie s'adresse directement aux parents qui n'arrivent plus à conserver leur autorité. Cette partie contient des conseils pour aider les parents à rétablir une vie de famille saine.