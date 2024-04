Les loups du millénaire Tome 1

Sienna, une jeune loup-garou de dix-neuf ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amies et profiter de la vie ! A un détail près : marquée par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la Frénésie approche, pendant laquelle, chaque année, les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Aiden, l'Alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Aiden a besoin d'elle pour réaffirmer son pouvoir depuis que son autorité d'Alpha a étéremise en question !