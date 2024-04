La montre de l'amiral

1809 : les Français bombardent Vienne et l'occupent. Célèbre dans l'Europe entière, "Papa Haydn" vit modestement dans sa petite maison au coeur de la ville. Pour apaiser son angoisse à l'approche de la mort, il se joue la Prière qu'il composa quelques années plus tôt en l'honneur de l'empereur d'Autriche François II. Contemplant avec tendresse une mystérieuse et jolie montre, le vieil homme suit les chants et contrechants de ses émotions. Il porte sur son testament ceux qui comptèrent dans sa vie et dit adieu à l'Autriche baroque, savoureuse et colorée, au siècle des Lumières, au Saint Empire Romain rayé d'un trait de plume par Napoléon... Une évocation poétique et fascinante d'un artiste de génie surmontant avec simplicité les temps d'angoisses.