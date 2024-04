Bienvenue à Fosterland ! - Amis pour la vie

Bienvenue à Fosterland ! Les histoires vraies d'un refuge extraordinaire ! Un minuscule porcelet, nommé Emmett, tombe du camion transportant sa famille. Le voilà en danger de mort au bord de la route ! Par chance, il est secouru et emmené au refuge de Fosterland. Sa rencontre avec Jez, un chaton qui revient de loin, va changer sa vie à jamais. Mais lorsque Jez et Emmett grandissent et réalisent qu'ils pourraient être envoyés dans des foyers différents, Emmett doit affronter ses peurs et faire face à la question la plus effrayante qui soit : existe-t-il un Foreverland pour lui ? A la fin de chaque ouvrage, l'auteur revient sur la véritable histoire qui a inspiré le livre, en donnant des nouvelles de ses héros.