Prier 15 jours avec sainte Rita

Sainte Rita de Cascia (1381-1457), comme on l'appelle d'après la ville italienne où elle a vécu, est la patronne des "causes impossibles" et des "cas désespérés" , et l'une des saintes les plus populaires. Elle offre un exemple exceptionnel d'abandon total à Dieu devant la souffrance, la maladie et les épreuves de la vie. A 16 ans, elle doit se marier avec un homme extrêmement brutal qui lui impose de nombreuses violences et humiliations. Converti grâce à la patience de son épouse, il est bientôt assassiné. Leurs deux fils meurent peu après. Rita entre alors au monastère. Une épine de la couronne du Christ vient blesser son front et la fait souffrir pendant quinze ans, jusqu'à sa mort. Pour elle, c'est un chemin d'union intime avec Dieu. Des milliers de personnes demandent son intercession en raison des grandes misères qu'elle a eues à supporter. Canonisée en 1900, sa fête est célébrée le 22 mai. André Bonet, né en 1961, est le fondateur du prix "Spiritualités d'aujourd'hui" . Il a publié en 2021 une vie de sainte Rita (Artège, coll. "Petite vie"). Sa dévotion personnelle envers sainte Rita aide à mieux la connaître et à mieux la prier.