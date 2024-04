Comment dessiner les mangas. Guide pour débuter

Plongez dans l'univers passionnant des personnages de fantasy Chibi, des spécialistes d'arts martiaux et des sorcières aux pouvoirs magiques ! Dans cette initiation dynamique au dessin de manga, découvrez comment des artistes expérimenté·es transforment leurs idées en concepts crédibles. Avec des étapes faciles à suivre, des astuces et des théories artistiques faciles à comprendre, les mangas n'auront plus de secrets pour vous !