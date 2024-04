Nona la neuvième. Tome 3, Le tombeau scellé

Nona est une jeune fille comme les autres. Elle vit avec sa famille, travaille et n'aime rien tant que les longues balades sur la plage et rencontrer de nouveaux chiens. Mais Nona n'est pas une jeune fille comme les autres. Six mois plus tôt elle s'est réveillée dans le corps d'une étrangère et elle a peur de devoir le rendre. La cité, elle, se défait de toutes parts. Une gigantesque sphère bleue menace la planète. Les forces du Sang d'Eden encerclent les derniers soldats de la Cohorte, attendant le signal de l'Empereur immortel, et leurs chefs voient en Nona l'arme capable de les sauver des Neufs Maisons. Nona la Neuvième est le troisième volume de la fascinante tétralogie du "Tombeau scellé" , nominée aux Hugo Awards dans la catégorie meilleure série.