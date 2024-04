La pratique du froid. 7e édition

Réalisé par deux spécialistes du génie climatique et frigorifique, ce recueil de fiches pratiques regroupe toutes les connaissances utiles aux professionnels et aux étudiants du domaine, sous une forme accessible et facile à consulter. Cette septième édition, entièrement actualisée, permet aux professionnels du froid de mettre en oeuvre efficacement les nouvelles réglementations. Qu'ils l'utilisent au cours de leur formation ou dans leur travail au quotidien, les professionnels et les étudiants pourront puiser dans cette référence indispensable toutes les informations utiles au perfectionnement de leur propre pratique du froid.