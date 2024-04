Sucre minime, plaisir ultime. 40 pâtisseries pour se faire plaisir sans culpabiliser

Se faire plaisir au petit déjeuner, finir un repas sur une note sucrée ou encore grignoter des biscuits au goûter... Tout ceci est désormais possible grâce à Delphine Cousseau et Fanny Barbe qui ont créé Oh Oui ! , la marque de pâtisseries qui révolutionne la gourmandise : Sucre minime, Plaisir ultime ! Elles vous proposent des pâtisseries savoureuses et plus saines avec un indice glycémique inférieur à 35 et jusqu'à 65% de sucre en moins, le tout, sans utiliser d'édulcorant. Découvrez 40 recettes à déguster selon vos envies : petit déjeuner, dessert, goûter, anniversaire, chandeleur, Pâques, Noël... Que vous soyez soucieux de votre ligne ou de votre santé, laissez-vous tenter sans culpabiliser !