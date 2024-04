Le Roi vient

Claire Bouchadeill poursuit son chemin original. Dans un style très personnel, elle propose des chants de prière et de louange inspirés de textes bibliques sur des sonorités pop folk. Ce nouvel album est centré sur la personne de Jésus (le Roi). Parmi les 12 titres, certains font référence directement à des passages du Nouveau Testament : le sermon sur la montagne (Aime), le discours de Jésus après la multiplication des pains (Pain de vie) comme le livre de l'Apocalypse et l'évocation du Royaume du Christ (Ils ont lavé leurs robes ; Retour à Jérusalem). D'autres titres sont inspirés par la vie de prière et de relation à Dieu : une expérience qui passe parfois par le doute (Quand mon coeur). Sans oublier la spiritualité franciscaine à laquelle Claire est fermement attachée et que l'on retrouve dans le chant La branche de buis qui évoque l'humilité et la simplicité de Dieu.