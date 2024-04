Les traîtres

Un matin de juin, le corps de Marie Declercq est repêché dans le canal Saint-Martin, crâne rasé. L'enquête conduit la commissaire Kateb sur la piste de l'extrême droite flamande, mais sans témoins, l'affaire tourne à l'impasse. Six ans plus tard, le suicide de la dernière compagne de Marie provoque la réouverture de l'enquête. De Paris à Bruxelles, Kateb se heurte aux hautes sphères de l'Etat et à des militants antifascistes. Tous s'acharnent à saboter ses recherches...