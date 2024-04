Oser le congé paternité

Face au bouleversement que représente l'arrivée d'un enfant, la période postnatale offre un espace privilégié pour accueillir une autre naissance : celle de la paternité. Comment trouver sa place auprès du duo maman-bébé ? Comment s'engager auprès de son enfant ? Autant de questions qui peuvent susciter doutes et appréhensions. Et si le congé paternité de 28 jours, autorisé depuis juillet 2021, offrait aux pères une chance unique d'investir leur nouveau rôle ? Plutôt qu'un énième argumentaire sur l'égalité homme-femme, cet ouvrage se place du côté des pères pour briser sans détour tous les tabous. Grâce aux transformations neuronales et hormonales qui s'opèrent en eux au contact de leur nouveau-né, ils seront étonnés de découvrir à quel point leur présence au côté de leur enfant peut transformer positivement leur vie et les aider à réinventer, avec leur partenaire, un nouvel équilibre de couple parental. Autrice, coach et formatrice à l'approche neurocognitive et comportementale, Nathalie Petit a fait de la parentalité bienveillante s on domaine de prédilection. Elle a publié la série phare Montessori à la maison (Actes Sud, 2017-2021). Marie Morelle est dessinatrice de presse et illustratrice. Elle collabore régulièrement avec la presse nationale, l'édition jeunesse et la télévision. Elle a notamment illustré Tendre vers la sobriété numérique de Frédéric Bordage (Actes Sud, 2021).