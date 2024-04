Drame de pique

Depuis leur commissariat oublié, Anne Capestan et sa drôle de brigade suivent avec attention le phénomène des "piqûres en soirée" qui se propage sur tout le territoire. Jusqu'à ce que trois femmes s'effondrent, empoisonnées, devant les Galeries Lafayette. Un indice rappelle une affaire des années 1990, celle d'un serial killer qui vient d'être libéré... Bonne nouvelle : le nouveau directeur de la judiciaire leur confie l'enquête. Mauvaise nouvelle : s'ils la résolvent, ils devront renoncer à leur cocon de la rue des Innocents pour rejoindre le Bastion, siège de la PJ parisienne. Sacré dilemme pour les Poulets, alors que les victimes continuent de tomber comme des mouches... Rassurez-vous, l'humour décapant et potache de Sophie Hénaff n'a quant à lui pas déménagé. Madame Figaro. Sous des dehors de comédie légère, l'autrice croque notre époque individualiste. Paris Match. Sophie Hénaff nous offre une fois de plus une bonne tranche de lecture (et de rigolade). Avantages.