Les Années-Mémoire 1976

Avec ce volume des Années-Mémoire, revivez l'année 1970 comme si vous y étiez ! En France, en cette année 1976, le torchon brûle entre le président Giscard d'Estaing et son Premier ministre Jacques Chirac, qui finit par démissionner au profit de Raymond Barre avant de créer son propre parti, le RPR. Albert Spaggiari réussit le casse du siècle et les Français conspuent le nom du tueur d'enfant Patrick Henry. L'été 1976 est aussi l'un des plus chauds du siècle et une terrible sécheresse plonge le monde paysan dans la détresse. L'Académie des Césars organise sa toute première cérémonie alors que l'on déplore les décès de Jean Gabin, d'André Malraux et d'Agatha Christie. Joyau aéronautique franco-britannique, le Concorde entreprend ses premiers vols commerciaux. A l'étranger, le fondateur de la Chine communiste, Mao Zedong, s'éteint à Pékin, et le démocrate Jimmy Carter gagne l'élection présidentielle américaine. Tandis qu'Isabel Perón est renversée par un coup d'Etat militaire, le Liban s'enfonce chaque jour un peu plus dans la guerre civile. Le micro-ordinateur Apple 1, inventé et testé dans le garage de Steve Jobs, est commercialisé outre-Atlantique au prix de 666, 66 $... Grands événements, chronologie nationale et internationale, médias et people, arts et culture, art de vivre, et grands changements de société... Les Années-Mémoire, une collection de livres qui vous replonge dans l'ambiance d'une époque.