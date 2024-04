Aurore et l'Orc. Tome 2, Coincés chez les elfes

Elle lui apprend à lire dans le monde des humains, il lui apprend à survivre à la manière des Orcs ! Lorsqu'ils franchissent le pas d'une porte, Aurore et l'Orc peuvent à tout moment être transportés dans le pays des Elfes par une force magique mystérieuse et aléatoire. Ils se retrouvent alors au beau milieu d'une guerre séculaire qu'ils doivent fuir au plus vite. Mais lorsqu'ils parviennent à faire chemin invers jusqu'à l'école, c'est encore pire : les cours continuent comme si de rien n'était !