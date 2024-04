Tout ce que je voulais, c'était courir

Lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein à l'âge de 24 ans, Anaïs Quemener accuse le coup mais s'obstine : malgré les lourds traitements qu'elle doit subir, elle veut continuer de courir. Pour elle, le sport est une histoire de famille, une passion dévorante et partagée avec son père, qui l'a toujours soutenue et entraînée. Alors, pour combattre la maladie, elle fait de la course à pied sa thérapie. Son arme pour survivre. A tel point qu'à peine sortie d'affaire la Francilienne remporte en 2016 les championnats de France de marathon. Un sacre en guise de revanche sur la vie. Aide-soignante la nuit et athlète de haut niveau le jour, Anaïs Quemener ne cesse depuis d'accumuler les trophées et les records. Elle compte aujourd'hui parmi les meilleures marathoniennes au monde. Avec le naturel et l'incroyable énergie qui la caractérisent, elle raconte ce parcours hors du commun dont la force nous ébranle. Un destin singulier qui l'a conduite à croire encore plus fort à ses rêves et à chasser le temps, la moindre précieuse seconde, sur le bitume comme dans toutes les dimensions de son existence.