Faites pousser vos noyaux sans pépins !. Mangez, plantez... et regardez pousser !

Vous n'avez pas la main verte mais rêvez d'un intérieur verdoyant ? Et si vous regardiez du côté de votre cuisine ? Dans ce petit guide, apprenez comment faire pousser 20 plantes d'intérieur à partir d'un noyau d'avocat ou de mangue, ou encore d'un rhizome de gingembre ou de curcuma ! Retrouvez également toutes les astuces et conseils pour bichonner vos petites plantes au quotidien en réutilisant ce que vous avez dans vos placards : bouchons de liège, huiles essentielles ou encore savon noir. Et enfin, réalisez de nombreux DIY, toujours avec de la récup, pour fabriquer de quoi accueillir, multiplier et entretenir de nouvelles colocs à feuilles ! Profitez d'une maison végétalisée sans vous ruiner !