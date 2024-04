Collection Pop up ! Hors-série N° 1, avril 2024 : Taylor Swift. Le fanbook non-officiel

Dans cette incontournable revue destinée aux fans, découvrez le parcours de Taylor Swift, cette starlette adolescente qui est devenue une icône mondiale. Après avoir été élue à la fois artiste et femme de la décennie, la carrière de Taylor ne fait que monter en puissance. Pendant les confinements dus à la pandémie, elle a sorti deux albums surprise, puis elle s'est attelée au réenregistrements de Fearless, Red et Speak Now, avant de sortir son dixième album, Midnights, qui a battu tous les records. On peut dire qu'elle n'a pas dû s'ennuyer ces dernières années, et pourtant, elle n'a pas l'intention de s'arrêter là puisqu'elle a sorti, en octobre 2023, le réenregistrement de 1989, et qu'elle poursuit sa tournée monumentale, The Eras Tour, afin de célébrer les différentes étapes de sa carrière. Dans cette édition spéciale, vous pourrez suivre sur l'évolution musicale et vestimentaire de Taylor, depuis ses débuts country en passant par l'ambiance rétro de 1989, les sonorités indie sobres de Folklore et d'Evermore jusqu'à l'électro-pop rêveuse de Midnights. Découvrez comment sa vie personnelle a affecté son écriture et son interprétation musicale et apprenez quelles sont les causes soutenues par cette superstar très influente.