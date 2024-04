Le droit de croire. La France et ses minorités religieuses, XVIe-XXIe siècle

Longtemps, la France s'est voulue "? toute catholique ? " . Pourtant, de manière comme irrésistible, et malgré des retours en arrière, elle a peu à peu appris à additionner les religions : deux au XVIe ? siècle, au moins trois à la fin du XVIIIe, puis quatre au XIXe, grâce à l'Algérie coloniale, et huit ou neuf désormais. A l'heure où les religions et la religiosité occupent les débats, Patrick Cabanel revient sur l'histoire longue et douloureuse de la construction du pluralisme religieux en France. L'auteur se montre attentif, autant que possible, aux jeux de références, d'affinités et d'échos qui ont fait que l'on a pu parler de juifs ou de musulmans sans qu'ils fussent présents sur le sol national, évoquer les morisques pour mieux traiter des huguenots, et mobiliser, tout au long de cette histoire, une série de fantômes, qu'il s'agisse des morts (cathares et vaudois), de fictions complotistes (tel le jansénisme calvinisant) ou, plus récemment, de "? sectes ? " . Cet ouvrage donne l'occasion de réfléchir à la manière dont les minorités religieuses, islam compris, ont construit leur difficile destin en France, et dont le pays a façonné sa propre identité, entre fascination de l'unité, détestation de ses déchirures, puis gestion de la coexistence et du pluralisme.