Gibus Tome 2 : Fantôme et sorcière

Entre fantôme et sorcière, le quotidien de Gibus n'est pas de tout repos, mais il est toujours déjanté ! Gibus est un enfant comme les autres : il voudrait être populaire à l'école, il n'aime pas ranger sa chambre, il n'ose pas se déclarer à la personne qu'il aime et parfois, il a du mal à comprendre son père. La seule différence, c'est que Gibus vit au moyen âge ! En plus de la puberté, il doit aussi gérer la sorcière peu avenante du village et les forces armées des Anglois, qui menacent d'envahir le château familial. Gibus, c'est la série complétement loufoque qui mêle vie au Moyen-Age et vie quotidienne, signée par Olivier Lhote et Sylvain Frécon !