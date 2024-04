Crocs et sortilèges

Promenons-nous dans les bois, peut-être que le loup nous embrassera ! Quand Léontine découvre que l'inconnu bien trop sexy pour être honnête, qui lui a offert un baiser volcanique quelques jours plus tôt, est un loup-garou, elle n'est même pas surprise. Après tout, sa vie part en vrille depuis peu, alors au point où elle en est... Non seulement elle a perdu coup sur coup son fiancé, son appartement et sa promotion, mais elle a en plus été obligée de traverser l'océan pour rejoindre sa tante aux abords de Seattle. Alors un loup-garou imposant, hein, ce n'est pas ce qui va la faire paniquer ! A un détail près : il ne doit jamais deviner qu'elle est une sorcière, et elle ne doit pas se mêler de ses problèmes de meute. Là, ce serait vraiment le pompon ! Il lui faut absolument le fuir et l'éviter à tout prix, c'est plus sage pour tout le monde. Le seul hic, c'est qu'il a des yeux envoûtants, des abdos à tomber et que, franchement, qui pourrait résister à ce mélange parfait de passion bestiale et de douceur enivrante ?