Rokudenashi Blues Tome 12

Comme Taison Maeda, Yakushiji, du quartier d'Asakusa, fait partie des "rois célestes", les quatre plus forts de Tokyo. Des gars d'Asakusa déclarent la guerre aux potes de Taison et, au même moment, Chiaki repousse Yakushiji qui lui a fait une déclaration... d'amour. Sur le quai de la gare, Maeda aperçoit Chiaki dire au revoir à Yakushiji et voit ce dernier emmener Chiaki avec lui dans le train qui part. Taison se lance à leur poursuite et se retrouve en territoire ennemi...