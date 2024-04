Le cahier de vacances pour réussir en histoire des arts. De la première aux études sup, Edition 2024

Les études en histoire des arts ça se prépare ! Histoire des arts, arts de la scène, land art, performance, architecture, culture pub, cinéma... : amuse-toi en découvrant les différentes palettes des arts et en suivant leur histoire pour être prêt.e à la rentrée. Conçus par une artiste plasticienne intervenant en création plastique et philosophie de l'art, les exercices, quiz et jeux de ce cahier de vacances constituent un programme ludique et complet pour parfaire tes connaissances et découvrir des artistes et des oeuvres incontournables.