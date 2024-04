L'incroyable catalogue des monstres

"Chère petite Loreleï, Comme toi, enfant, je voyais des monstres partout, mais personne ne me croyait. C'est pour cela que j'ai parcouru la Terre entière à la recherche des spécimens les plus étonnants et que je suis devenu le célèbre naturaliste que tout le monde connaît aujourd'hui. Ce catalogue, fruit de longues années d'étude, te permettra d'identifier les monstres les plus courants et de savoir comment procéder en cas de rencontre. Professeur Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Spécialiste des monstres anciens et pas très connus." Cet incroyable catalogue présente 25 monstres plus extraordinaires les uns que les autres ! Lequel adopterez-vous ?