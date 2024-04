Comment faire apparaître un dragon ?

Coralie Ramon vous le dit sans détour, faire apparaître un dragon est à la portée de tous et surtout des enfants. Pour réunir tous les ingrédients, rien de plus simple : on ratisse, on bêche, on fouille, on ouvre les placards, on retourne les tiroirs, on jette le tout dans un grand chaudron et ABRACADABRON ! Sans aucun doute surgira, furieuse, une maman aux allures de dragon !