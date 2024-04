AgriculTerre. Refonder l'agriculture au service de tous

L'agriculture constitue un socle et un projet au service de tous. C'est d'elle que dépend aujourd'hui notre capacité à nous alimenter, à boire une eau potable, à préserver notre environnement, bref à vivre dans un monde habitable. Mais, tandis que le climat s'échauffe et que la biodiversité s'effondre, les gouvernements ne parviennent plus à redonner espoir à une profession agricole qui disparaît peu à peu. Dans un contexte de compétitivité poussé à l'absurde, les agriculteurs qui voulaient nourrir le monde tout en disposant d'un revenu décent ont dû fermer les yeux sur des pratiques aussi peu vertueuses que non durables. Pour Jacques Tassin, l'agriculture n'a pas d'autre choix que de se réinventer. Comment ? En refondant un pacte de solidarité avec la vie, en retrouvant les interdépendances et les continuités du vivant, en redevenant un art de cultiver la terre rompant avec des logiques extractives et prédatrices. Car seule la solidarité entre tous permettra aux agriculteurs de s'ajuster à la nouvelle donne environnementale et de proposer une alimentation saine.