T1 Une couronne de lumière. Une cour de lumière et de ténèbres

Sia ne sait pas qui sont ses parents, et elle n'a qu'une obsession : trouver d'où elle vient. Sa quête la mène dans un bar miteux, où elle se fait kidnapper. Et pas par n'importe qui... Par un roi Fae, aussi beau et froid que la glace, qui lui annonce qu'une prophétie a décrété qu'elle devait participer à une compétition mortelle pour devenir sa reine. Sa reine ? Une prophétie ? C'est quoi, cette histoire ? Sia va vite le découvrir, la Cour de Lumière et de Ténèbres, le royaume du roi Fae Lore, est un endroit magnifique, mais surtout dangereux, et qui cache bien des secrets. Si elle veut rester en vie, elle doit dissimuler qu'elle est humaine tout en participant à une série d'épreuves létales. Et résister à Lore, ce roi aussi odieux qu'attirant, qui brûle de désir dès qu'il pose les yeux sur elle. Bienvenue dans cette compétition peu ordinaire, où les concurrentes sont féroces et où tous les coups sont permis ! Plongez dans le premier volet envoûtant de la nouvelle trilogie fantasy romance de Linsey Hall.