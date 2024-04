Les sorcières du phare

- Tu te souviens des légendes sur les wildlings ? demande-t-elle. - Si je m'en souviens ? Comment veux-tu que je les oublie ? On nous les a enfoncées dans le crâne avant même qu'on sache parler. - Et si je te disais que Clover a une brûlure sur la hanche, un groupe de nombres, qu'est-ce que tu en penserais ? - Je dirais que c'est pas cool et que tu devrais l'emmener chez le médecin, fait Cassie, ébahie. - Et le fait qu'elle soit restée une enfant de sept ans... ? - Mais enfin, Luna, elle ne peut pas être Clover ! - Et moi, je crois que c'est un wildling, réplique Luna et en le disant, elle sent que quelque chose a changé en elle. Un phare abandonné Au sommet des falaises d'une île écossaise, se dresse un phare. Dans le passé, des événements aussi terribles qu'étranges s'y sont produits. Tout a commencé par une chasse aux sorcières... Aujourd'hui, des siècles plus tard, les habitants de l'île disparaissent mystérieusement. Deux soeurs perdues Liv Stay et ses trois filles ne croient ni aux sorcières ni aux malédictions. Mais quelques mois après leur arrivée sur l'île, Clover et Sapphire sont introuvables et Liv reste seule avec Luna. Une enfant mystérieuse Vingt ans plus tard, une des deux soeurs disparues de Luna réapparaît. Elle est exactement telle que Luna se souvient. Le même visage. Le même sourire... Le même âge. Face à l'impossible, c'est à Luna de découvrir ce qui s'est réellement passé au phare, il y a tant d'années. Bientôt adapté en série TV. Trois soeurs. Une île isolée. Des secrets révélés... "Dès le début, j'ai été séduite par ce roman étrange et énigmatique. Impossible de le reposer avant de l'avoir fini". Samantha Downing "Dans son captivant nouveau roman à l'atmosphère envoûtante, C. J. Cooke tisse des liens entre plusieurs genres dans une histoire intrigante sur la nostalgie, l'amour perdu et la famille. " Booklist