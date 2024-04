Les guerres secrètes du Mossad

Connu comme l'un des meilleurs services de renseignement au monde, le Mossad ne cesse de faire parler de lui. Explosions en série dans les centres atomiques iraniens, assassinats au coeur du Hamas et du Hezbollah, virus informatiques, lutte contre les trafiquants d'armes : cette enquête dévoile les succès et les revers du renseignement israélien au cours des dernières décennies. Sont ici détaillés les liens étroits du Mossad avec les services de renseignement français et leur rôle conjoint dans certaines opérations. L'ouvrage retrace aussi les relations complexes de l'" Institut " avec les autres grands services occidentaux (CIA, MI6, BND), entre coopération technique, échange d'informations et espionnage mutuel. L'auteur révèle les étonnants réseaux du Mossad dans les milieux d'affaires internationaux et la double vie de financiers et de marchands d'armes ou de technologies, secrètement au service d'Israël. Enfin, cette édition mise à jour revient sur les échecs du renseignement israélien face à l'attaque du Hamas en octobre 2023. Un ouvrage essentiel pour comprendre comment le Mossad reste un pilier essentiel de la survie d'Israël. Historien et spécialiste du renseignement, Yvonnick Denoël a publié chez Nouveau Monde éditions Le livre noir de la CIA (2007, rééd. 2021) et Les espions du Vatican (2021).