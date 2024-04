Sur les pas d'une médium spritualiste. Une pratique de la médiumnité qui renverse les usages

Partez à la découverte de la médiumnité spiritualiste. Une manière de se mettre en contact avec les défunts qui renverse tous les usages. Bernadette Klein est le phare de ce mouvement. Partez à la découverte de la médiumnité spiritualiste. Une manière de se mettre en contact avec les défunts qui renverse tous les usages. Peu connue en France, la médiumnité spiritualiste est incarnée par Bernadette Klein, phare de ce mouvement, qui la développe au sein de son école en Alsace. Il s'agit d'une médiumnité radicalement différente de celle des spirites de la lignée de Kardec. A travers son expérience, sa formation au collège Arthur Findlay, quelques repères historiques sur le mouvement spiritualiste, Bernadette explique ce qu'est cette autre pratique de la médiumnité, et réfute l'idée commune que nous sommes tous médiums, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de facultés naturelles. La formation d'un médium est incontournable car il doit prouver ses perceptions. Entrer en contact avec les défunts ne requiert aucun protocole, ni prières, ni bougies, ni supports. Le bas-astral n'existe pas non plus ! Il n'y a donc aucun danger à pratiquer cette médiumnité. La voie spiritualiste est sans aucun doute une médiumnité que beaucoup d'entre nous pourraient pratiquer, si elle était mieux enseignée et développée.