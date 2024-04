" Un jour je volerai... " Léo grandit dans un foyer stable et aimant Enfant il regarde souvent le ciel et nourrit un rêve celui de voler Un rêve qui ne le quittera pas De son adolescence à l'âge adulte nous suivons ses réussites ses échecs et ses aspirations... Léo a le temps d'aimer Nour de fonder une famille et de choisir une voie en ouvrant sa propre librairie pour être son propre patron " Un jour je volerai" ... ce leitmotiv l'accompagnera à chaque étape de sa vie comme son alter ego qui prend la forme d'un super-héros venu des airs avec sa cape faite de nuages Cet autre plus fort surgit pour lui tendre la main chaque fois que le ciel s'assombrit... Mais quand l'enfant devient adulte que reste-t-il de ses aspirations Les aléas de la vie nous éloignent-ils de nos rêves ou ces mêmes rêves nous aident-ils à traverser les aléas de la vie En suivant le parcours de Léo de sa naissance à ses vieux jours le lecteur peut développer une réflexion plus personnelle sur l'existence nos schémas familiaux mais aussi nos choix et le temps qui passe Le temps qui a la pouvoir de transformer toute chose reste le fil conducteur de ce roman graphique déconcertant et plein d'humanité qui traite avec poésie de la perte et de nos illusions Un album contemplatif dont le spleen s'éclaire par la palette de couleurs pop et modernes de J Personne talent en devenir qui fait son entrée au sein du catalogue Glénat