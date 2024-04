Le naufrage de Venise

Venise n'a pas résisté. Une seule vague, gigantesque et mortifère, a réduit sa magnificence à néant. Avant ce cataclysme tant redouté, la famille Malegatti s'est longuement déchirée face à la menace. Guido, entrepreneur ambitieux, ne jure que par le développement économique et le tourisme de masse. Maria Alba, son épouse, descendante de la lignée des Dandolo de Castello, vénère cette ville où elle rêve que rien ne change. Quant à Léa, leur fille, elle affirme des inclinations résolument militantes. Conteuse hors pair doublée d'une conscience écologique éclairée, Isabelle Autissier incarne dans ce roman notre déni environnemental. L'autrice peint une Venise fantomatique, sublime jusque dans sa déchéance, et s'insurge contre le déni et l'irresponsabilité des politiques. Une inquiétante fable d'anticipation pour réveiller les consciences. Claire Julliard, L'Obs. Une puissance évocatrice extraordinaire, avec des personnages aux allures de héros de pièce shakespearienne. Jean-Christophe Buisson, Le Figaro magazine.