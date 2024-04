Danser, tomber, danser encore... Elle fut une enfant qui rêvait d'être sur scène, une petite fille brûlant de devenir une étoile, une adolescente dont l'unique désir était la danse, quelles que soient ses souffrances et ses sacrifices. Pour la première fois, la danseuse étoile Aurélie Dupont raconte son rêve devenu réalité. Avec elle, nous découvrons le prix de l'exigence d'absolu ; les rigueurs du travail, les rapports avec les chorégraphes, génies ou tyrans ; les défis à relever, la volonté de se surpasser. Et par-dessus tout, les peurs et la joie, la quintessence de ce qui fait du corps de ballet de l'Opéra de Paris un lieu légendaire de passions exacerbées. Un récit vibrant dont les mots frappent par ce qu'ils dévoilent de douleur et de volonté et par le portrait qui, au-delà de la danse, met à nu le destin d'une femme qui s'est battue pour être elle-même.