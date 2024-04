Les créatures de Ken Matsuda. Livre de coloriage

Bienvenue dans le monde empreint de sensibilité et de poésie de Ken Matsuda. Partez à la découverte de ses illustrations, qui fusionnent habilement faune et flore pour créer un univers éblouissant. Retrouvez au début de l'ouvrage des pas-à-pas pour réaliser les coloriages à la peinture aquarelle ou aux crayons de couleur. Mais quelles que soient la technique ou les couleurs utilisées, laissez parler votre créativité et vos envies pour réaliser des illustrations qui vous plaisent. Mammifères, reptiles, oiseaux et insectes, ces créatures n'attendent que vous pour prendre vie.