Randonnée surprise à La Réunion. Escape Game - De la 6e à la 5e

Résous 5 escape games et plus de 25 énigmes palpitantes ! Pour cela, fais travailler tes méninges et utilise les notions essentielles de français et de maths que tu as apprises en 6e. Amuse-toi à résoudre : des énigmes logiques : codes à décrypter, calculs... des énigmes visuelles : suites logiques, rébus... des labychoix : maths, français... et aussi : des opérations codées, déplacements, grilles de lettres, grilles de mots... + Toutes les solutions des énigmes et des escape games en fin d'ouvrage + Une loupe pour décrypter des indices