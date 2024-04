In the Land of Leadale - vol. 06

Direction la mer, en quête de la prochaine tour à activer ! D'après Corail, ancien joueur et nouvel ami de Cayna, il existerait un village de pêcheurs dans lequel court la rumeur d'un grand temple situé au fond de la mer. Persuadée qu'il s'agit là d'une nouvelle tour à réactiver, Cayna s'est donc mise en route immédiatement. Mais une fois arrivée sur place, elle découvre alors un lieu plongé dans un épais brouillard et envahi de morts-vivants... Cayna y fait toutefois la rencontre de deux autres joueurs et surtout d'une petite fille laissée seule là-bas. Puis, ensemble, ils combattront le capitaine d'un ancien bateau pirate afin de faire briller à nouveau le soleil sur le village. Mais leurs aventures sont loin d'être terminées. Pendant ce temps, dans l'ouest du royaume d'Ottarquess, les dirigeants s'inquiètent d'étranges changements survenus au niveau d'une barrière de protection destinée à les protéger contre l'ennemi...